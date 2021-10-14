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Çekerek ilçesine yeni gölet

Yozgat il genelinde tarım alanlarını sulamaya yönelik çalışmalar kapsamında, 2017 yılı planlama programında yer alan planlama çalışmaları yapılan ‘Çekerek Yukarı Karahacılı Göleti ve Sulaması Planlama Raporu’nun onaylanmasının ardından hazırlanan proje doğrultusunda ihale yapıldı, sözleşme imzalandı.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:34
Çekerek ilçesine yeni gölet

Kıraç toprakların sulanarak, sulu tarıma geçilip, çiftçinin daha bol, daha kaliteli ve farklı tarım ürünleri üretimine yönelebilmesi amacıyla Çekerek İlçesi, Yukarı Karahacılı Köyü sınırları içerisindeki Karahacılı Deresi üzerine sulama amaçlı gölet yapımı planlandı. Depolama hacmi bin 200 metreküp olacak gölet ile Yukarı Karahacılı Köyüne ait brüt 2 bin 260 dekar tarım arazisinin damlama-yağmurlama sistemi ile sulanması amaçlanıyor. Proje ile elde edilen yıllık ulusal tarım geliri bir milyon 670 bin 646 lira olarak hesaplandı. Buna göre, bölge çiftçisinin 2,98 kat gelir artışına sahip olabileceği kaydedildi. Yukarı Karahacılı Göleti Proje yapımı ile ilgili sözleşme Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal ile yüklenici firma temsilcilerinin katılımıyla imzalandı.

Son Güncelleme: 13.10.2021 19:15
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