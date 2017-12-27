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Çekerek doğalgaza kavuştu

ÇEKEREK ilçesinde, doğalgaz kullanımı ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlandı. Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, ilçe merkezinde cadde ve sokaklara döşenen doğalgaz borularının neden olduğu bozulmalara yönelik düzenleme çalışmalarının da bitirildiğini kaydetti.

Çekerek doğalgaza kavuştu

ÇEKEREK ilçesinde, doğalgaz kullanımı ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlandı. Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, ilçe merkezinde cadde ve sokaklara döşenen doğalgaz borularının neden olduğu bozulmalara yönelik düzenleme çalışmalarının da bitirildiğini kaydetti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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Çekerek doğalgaza kavuştu

Çekerek ilçesinin de doğalgaz kullanımının gerekli olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, ‘Uzun süredir büyük uğraş verdiğimiz doğal gaz ilçemize verilmiş bulunmaktadır.
Teknik sebeplerden dolayı her ne kadar geç verilmiş olsa da büyük bir medeniyet projesi olan doğalgaz artık ilçe merkezimizde. Bu süreçte emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun. 2022 yılında ilçemize planlanan Sorgun-Çekerek arası doğalgaz şebeke hattını 2 yıllık büyük mücadeleyle 2016 yılına aldırdık. Yasal mecburiyeti olmadığı için ilçemiz şehir içi doğalgaz şebeke hattını, 50 yılda olsa girmeyiz diyen ilgili firmanın tam iki yıl iknası için yoğun tempoyla mücadele edildi ve sonuç olarak ilçemiz şehir içi doğalgaz şebeke hattı döşendi’ dedi.

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