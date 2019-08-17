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Çayıralanlı kadınların alın teri

ÇAYIRALAN Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan, kısa adı ÇEKAŞ olan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi, ilk yöresel ürünlerinin satışını Bal ve Kültür Festivali etkirnlikleri kapsamında gerçekleştirdi.

Çayıralanlı kadınların alın teri

ÇAYIRALAN Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan, kısa adı ÇEKAŞ olan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi, ilk yöresel ürünlerinin satışını Bal ve Kültür Festivali etkirnlikleri kapsamında gerçekleştirdi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Çayıralanlı kadınların alın teri

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar,  doğal, organik olarak ilçe halkı tarafından yetiştirilen turşu malzemeleri olan, domates, biber, salatalık, kornişon, pezik gibi ürünler ile yufka, çörek, bal, kaymak, peynir, diğer yöresel gıda ürünlerinin şirket tarafından satın alınarak, paketlenerek satışlarının devam ettirileceğini söyledi. Başkan Codar, vatandaşlar tarafından teslim edilen ürünlerin, şirket aracılığı ile festival kapsamında satışa sunulduğunu, yoğun ilgi gördüğünün altını çizdi. Başkan Codar, özellikle kadın istihdamına yönelik projeleri ön plana çıkartarak, yeni projeleri hayata geçirmek istediklerini kaydetti. Codar, yöresel ürünleri kadına yönelik iş gücünden üreterek, istihdam sağlayacaklarını, üretilen ürünlerin pazarlamasında kar amacı değil, daha fazla satış, daha fazla üretim, daha fazla istihdamın ön planda tutulduğunun altını çizdi. Başkan Codar, ‘İlçemize özgü pezik turşusu var. İlçe dışında yaşayan herkes bunun hasretini çeker. Bunun yanında dağlarımızda yetişen doğal kuşburnumuz var. Bunun marmelatı yapılıyor. Çayıralan’da ormanlık alanlarda, doğal ortamda beslenen arıların yaptığı bal, Türkiye’nin en kaliteli balıdır. Aroma alanında çok zengin ama dışarıda reklamı yapılmadığı için pazarı olmayan bir ürün. Tüm bu ürünleri pazara uygun olarak hazırlayıp, paketleyip, gelen talepler doğrultusunda satışını yapacağız. Gelirleriyle hem üreticilere, hem de istihdamda görev alan kadınlarımıza vereceğiz’ dedi.

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