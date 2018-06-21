Çayıralan’da zümre toplantısı

Zümre toplantısında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ. Şubat 2018 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladığını ve yaklaşık 4 aydır öğretmenler ile birlikte eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirdiklerini söyledi. Çayıralan’da görev yaptığı 4 aylık zaman zarfı içerisinde genel bir gözlem yapmaya çalıştığını gelecek seneye sağlıklı bir planlama ile başlayacağını dile getiren Bozdağ, Başarılı okulun sadece akademik anlamda değil ahlaki anlamda yetiştiren ve karakteri ile öğrencileri donatan okular olduğunu ifade etti. Akademik yönden gelişim sağlayan bir okul olmakla birlikte değerler eğitimine de önem verilmesinin altını çizen Bozdağ, kendilerinin toplumun öncüleri oyduğunu, eğitim camiasının neferleri olan öğretmenlerin de toplumun aynası ve yol haritasını çizen toplum mühendisleri olduğunu vurguları. Yıl boyunca yaptıkları etkinliklerden de bahseden Bozdağ, ‘’Bu vesile ile Zümre toplantımızın Çayıralan ilçemizin eğitimine katkı sunacak güzel kararların alınmasına vesile olacak verimli bir toplantı olmasını diliyor, tüm öğretmen arkadaşlarımıza şimdiden iyi tatiller diliyorum’’ dedi.