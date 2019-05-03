Çayıralan’da iftar programı

Başkan Codar, ‘’Bu sebepten dolayı Allah rızası için adına iftar programı düzenlenmesini yada katkı amaçlı destek olmak isteyenler Çayırlan Ziraat Bankası Çayıralan Belediyesi İftar Programı Bağış hesabı olan IBAN TR 32 000 1000 419 —395 60881 5013– bağışta bulunabilirler’’ dedi.

Belediye Başkanı Ömer Codar, Ramazan ayı sonucunda bağışlar-giderler hesabı yapılarak halka duyurulacağını da kaydetti. Codar, ‘’İftar programında kullanılacak yiyecek- içecek ürünler tamamen ulusal marketler hariç ayırım yapılmaksızın ilçemiz esnafından temin edilecektir’’ diye konuştu.