Çayıralan’da eğitim değerlendirildi

Kaymakam Özen, okulların her türlü projelerine destek olmaya hazır olduğunu söyledi. Özen, Bu konuda Okul Aile Birliği ile birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Okulların taşıma, güvenlik, eğitim, öğretim gibi konular hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ genel bilgilendirme konuşması yaptıktan sonra Kaymakam Özen, okul aile birliği başkanları, idareci ve öğretmenleri dinledikten sonra toplantı sona erdi.