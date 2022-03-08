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Çayıralan’da doğa yürüyüşü

Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde, Çayıralan Belediyesi ve Kayseri Doğa Severler Topluluğu (KAYDOST) işbirliği ile ‘Doğa, Sen ve Tabiat’ adlı doğa yürüyüşü düzenlendi.

08 Mart 2022 Salı 00:40
Çayıralan’da doğa yürüyüşü

Çayıralan Belediyesi ve Kayseri de doğa yürüyüşleri, kamp veya sosyal etkinlikler alanında faaliyet gösteren KAYDOST işbirliği ile düzenlenen ‘Doğa, Sen ve Tabiat’ isimli doğa yürüyüşüne yaklaşık 100 doğasever katıldı. Çayıralan’ın Avşaralan Köyü İle Güzelyayla Köyü arasında 15 km’lik parkurda yapılan doğa yürüyüşünde Güzelyayla Köyü dinlenme yeri olarak belirlenerek Güzelyayla Köyü Muhtarının katkılarıyla doğaseverlere süt ve çay ikram edildi. Dönüş güzergahında ise doğaseverlere Çayıralan Belediyesi tarafından hazırlanan yemek ikram edildi. Çayıralan’ın tanıtımı konusunda bu tip organizasyonlara Çayıralan Belediyesi olarak her zaman ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘’Organizasyonun ikramlıkları belediyemiz tarafından karşılanmış olup, mükemmel bir organizasyon tertiplenmesinde görev alanve organizasyonunun sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olan  belediye personelimize, Güzelyayla ve Avşaralan köyü muhtarlarımıza, katılım sağlayan kaymakamımıza, jandarma komutanımıza, emniyet amir vekilimize ve personellerine, ilçe Cumhuriyet Başsavcımıza, emekli valimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan• 

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