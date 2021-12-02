Çayıralan’a sınav merkezi

AK Parti Çayıralan İlçe Başkanı Şahin Şahiner, ‘’Yıllardır ilçemize 120 Kilometre uzaklıkta bulunan Yozgat’ımıza giderek, girmek zorunda kaldığımız; Ehliyet Yazılı Sınavına, Açık Öğretim Lise Sınavlarına, Milli Eğitimimiz tarafından yapılan E-Sınavlara (Online Sınavlara) artık ilçemiz Çayıralan’da yapılacak’’ dedi. Şahiner, Öğretmenler Evinin altında yer alacak olan E - Sınav Merkezi için Milli Eğitim Bakanlığından olur ve gerekli ödeneklerin Milletvekillerinin girişimleri sonucunda çıkartıldığını, sınav merkezinin gerekli bakım onarımına başlanıldığını aktardı. Şahiner, ‘’Yılsonuna kadar çalışmalar bitirilerek yeni yıl ile birlikte ilçemiz ve bölge halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır’’ diye konuştu.