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Çayıralan’a gündüz bakım evi

ÇAYIRALAN ilçesinde yaşlıların gündüz güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla Yaşlı Gündüz Bakım Merkezi’nin yapımı devam ediyor.

Çayıralan’a gündüz bakım evi

ÇAYIRALAN ilçesinde yaşlıların gündüz güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla Yaşlı Gündüz Bakım Merkezi’nin yapımı devam ediyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Çayıralan’a gündüz bakım evi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, merkezin yaşlılara ve engellilere özel bir yuva gibi hizmet vereceğini söyledi. Projeyi önemsediklerini belirten Vali Yurtnaç, “Biz elbette yaşlılarımızın huzurevlerinde değil, çocuklarının yanlarında kalmaları ve yaşlılık sürecini onların yanında geçirmeleri taraftarıyız. Dinimiz, örf, adet ve geleneklerimiz de bunu gerektiriyor. Fakat nasıl ki çalışan anne baba çocuğunu gündüz kreşe bırakıp akşam mesaiden sonra alıyorsa, evinde yaşlısı bulunan ve çalışan ailelerde yaşlısını gündüz burayı bırakıp akşam mesaiden sonra tekrar alıp evine götürecek” dedi.

Projenin en kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulacağını kaydeden Vali Yurtnaç, “Burası ORAN Kalkınma Ajansı, Kaymakamlık ve belediye başkanlığı ile ortaklaşa yaptırılan bir proje. Bu proje tamamlandığında yaşlılarımızın hayat kalitesini artırmış olacağız” diye konuştu.

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