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Çayıralan’a çocuk sokağı

ÇAYIRALAN ilçesinde Çayıralan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında çocuk sokağı oluşturulacak.

Çayıralan’a çocuk sokağı

ÇAYIRALAN ilçesinde Çayıralan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında çocuk sokağı oluşturulacak.

20 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Çayıralan’a çocuk sokağı

Çayıralan Devlet Hastanesi’nin üst kısmında bulunan sokak Çayıralan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Oran Kalkınma Ajansı tarafından mali destek sağlanan projeyle çocuk sokağına dönüştürülecek. İçerisinde çocukların istifade edeceği oyun alanları, sosyal alanlar ve birçok donatı bulunan projenin kısa sürede hazırlanarak hizmete açılacağı belirtildi. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Çayıralan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan güzel proje için ilçe kaymakamı ve proje ekibine teşekkür etti. Belediye olarak her türlü hizmet ve desteği de sunmaya hazır olduklarını ifade eden Codar, “İlçemiz çocuklarına proje hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çayıralan’a çocuk Sokağı
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