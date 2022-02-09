Çayıralan ilçesinde inceleme

Çayıralan ilçesine bağlı köylerde bulunan sağlık evi, sağlık ocakları ile ilçe merkezinde bulunan Aile Sağlık Merkezlerinin genel durumları hakkında gerekli araştırmaları yapan komisyon hazırladığı raporu meclis üyelerine sundu. Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ekrem İlker, Çayıralan ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde toplam 4 aile hekimliği biriminin olduğu, bu aile hekimlerinin yanında 1'er tane Aile Sağlığı çalışanı ve toplamda 3 tane de personelin bulunduğunu söyledi. Binanın fiziki durumun iyi olduğundan bakım ve onanma ihtiyacının bulunmadığına dikkat çeken İlker, Köylerde toplam 6 adet sağlık evinin olduğunu, bunlardan Curali ve Yukarıyahyasaray köylerindeki sağlık evlerinin aktif çalıştığı ve her ikisinde de ebe mevcut olduğunu ifade etti. Binaların fiziki durumlarının orta seviye olduğunu dile getiren İlker, ‘’Yukarıyahyasaray bir nebze daha bakımsız olmakla birlikte her ikisi de orta seviyededir. Konuklar ve Çokradan sağlık evlerinde kadrolu birer ebe mevcudunun olduğu, ancak pandemi nedeniyle ebeler filyasyon ve aşı çalışmalarından dolayı toplum sağlığı merkezinde geçici görevle görevlendirildikleri. Konuklar ve Çokradan sağlık evlerinin fiziki durumu da orta seviyededir. Menteşe ve Evciler köylerinde bulunan sağlık evlerinin olduğu, ancak aktif olmadıklarından kapalı ve görevli personelinde bulunmadığı, binaların fiziki şartlarının normal olduğu, Aile Hekimi tarafından toplam 23 köy ve 1 belde olmak üzere 24 yerleşim yerinde mobil sağlık hizmetinin sunulduğu tespit edilmiştir’’ dedi.