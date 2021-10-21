Çay İçmeye devam

Bu kapsamda Kayapınar İstiklal İlköğretim Okulu ziyaret edildi. İlçe Milli Eğitim Müdür Abdullah Arkan, okul öğretmenleriyle bir araya gelerek mesleki gelişim, akademik gelişim ve okulun eksiklikleri üzerine konuştu. Okul Müdürü Abdullah Günay ile okulu gezen Milli Eğitim Müdürü, eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulundu. Ardından 8.sınıf öğrencileriyle buluşan Abdullah Arkan, öğrenciler ile birlikte liseler ve meslek liseleri üzerine sohbet etti. Öğrencilerin hedeflerini dinleyen Arkan, bu anlamda öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Sohbet sonrası Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezimizde görevli Rehber Öğretmen Ayşe Nur Kılıç, öğrencilere Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.