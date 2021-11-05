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Çay içip, sohbet ettiler

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Bir Çay İçer Miyiz Canlar?’ projesi devam ediyor.

05 Kasım 2021 Cuma 00:17
Çay içip, sohbet ettiler

Sarıkaya Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, proje kapsamında Fatih İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti. Arkan, Okul Müdürü Oğuz Karabel ile birlikte okulun bölümlerini gezerek eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulundu. Öğretmenlerle görüşen Arkan, eğitim-öğretim faaliyetlerine dair istişare yaptı. Ardından 8’inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Arkan, öğrencilerle sohbet etti. Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli Rehber Öğretmeni Ayşenur Kılıç tarafından öğrencilere Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hakkında sunum gerçekleştirdi. Arkan, okul idarecilerine, öğretmenlere ve yardımcı personellere teşekkür etti.

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