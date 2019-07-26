Cavlak yeniden

Denizden 1054 metre yükseklikte bulunan Cavlaktaki tesislerde gerekli bakımları yaptırdıklarını bildiren Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Çoşar, havuzlarda çocukların yüzmeye başladıklarını söyledi. Bikarbonatlı, klorürlü, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksitli, radyoaktif özelliğe sahip termal suyu ile Cavlak Boğazlıyan Kaplıcalarının, romatizma, kalp, kan dolaşımı, sinirsel hastalıklar, eklem, kireçlenme, beslenme bozuklukları gibi çok sayıda rahatsızlığa şifa kaynağı olduğu kaydedildi. Boğazlıyan ilçe merkezine 4 kilometre mesafede yer alan Cavlak Boğazlıyan Kaplıcalarının konuklarını beklediğinin altı çizildi.