Çandır’da yılsonu etkinliği

Öğrenciler gösteride tüm yıl boyunca öğrendikleri bilgileri, edindikleri becerileri ailelerine sergilediler. Yılsonu etkinliği ve okuma bayramı programına Kaymakam Vekili Fatih Eroğlu, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Millî Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Daire Amirleri, Okul idarecileri, Öğretmenler, Öğrenciler, Veliler ve Vatandaşlar katıldı.
09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
1 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol