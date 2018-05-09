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Çandır’da yılsonu etkinliği

ÇANDIR Anaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu tarafından yılsonu etkinliği ve Okuma Bayramı yapıldı.

Çandır’da yılsonu etkinliği

ÇANDIR Anaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu tarafından yılsonu etkinliği ve Okuma Bayramı yapıldı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Çandır’da yılsonu etkinliği

Öğrenciler gösteride tüm yıl boyunca öğrendikleri bilgileri, edindikleri becerileri ailelerine sergilediler. Yılsonu etkinliği ve okuma bayramı programına Kaymakam Vekili Fatih Eroğlu, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Millî Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Daire Amirleri, Okul idarecileri, Öğretmenler, Öğrenciler, Veliler ve Vatandaşlar katıldı.

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