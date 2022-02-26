Çandır’da tarihi sözleşme

Hizmet İş Sendikası üyesi işçilerin yüzünü güldüren Çandır Belediyesi yüzde 90 oranında zam yaptı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Çandır belediye başkanlığında çalışan sendika üyesi işçilerin ücretlerine yüzde 90 zam yapıldı. Çandır Belediye Başkanlığında yapılan toplu-iş sözleşmesi imza törenine, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün ve sendika üyesi emekçi işçiler katıldı. Hizmet-İş Sendikası ile Çandır Belediye Başkanlığında çalışan sendika üyesi kadrolu işçileri kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine sosyal haklar ve ikramiye hariç birinci yıl ilk altı ay için yüzde 90 oranında zam yapıldı. Birinci yıl ikinci altı ay ve ikinci yıl için memur maaşına gelen zam oranı ve enflasyon farkı sendika üyesi işçilerin ücretlerine yansıtılacak. İmzalanana toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi işçilerin 4 bin 500 lira olan maaşları 8 bin 550 liraya yükseldi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, ‘’İşçinin emekçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan, Çandır Belediye Başkanımız Mustafa Ertan Örgün’e, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere şahsım, yönetim kurulumuz, emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Çandır Belediyesine ve emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.