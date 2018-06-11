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Çandır’da duygulu anlar

ÇANDIR ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeğinde Kaymakam Muhammet Çiftçi, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi, duygulu anlar yaşandı.

Çandır’da duygulu anlar

ÇANDIR ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeğinde Kaymakam Muhammet Çiftçi, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi, duygulu anlar yaşandı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Çandır’da duygulu anlar

Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı yemekte Kaymakam Çiftçi, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenip, sohbet etti. Şehitlerimizin anısına Kırsal Kalkınma Çandır Ağaçlandırma ve Uygulama alanında dikilen fidanların sembolü olarak Kaymakamlık tarafından yaptırılan plaketler ailelere takdim edildi. Şehit aileleri ve gaziler, Kaymakam Çiftçi’den gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini sundular. Kurum amirlerinin de iştirak ettiği iftar programı İlçe Müftüsü Mehmet Özcan'ın yaptığı dua ile sona erdi.

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