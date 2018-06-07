Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98624
ALTIN
186.985
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0177
EURO
5.2897

Çandır’a yeni kaymakam

ÇANDIR ilçesinde vekaleten görev yapan Çayıralan Kaymakamı Fatih Eroğlu’nun görev süresinin dolup, ilçeden ayrılmasının ardından ataması yapılan kaymakam Muhammet Çiftçi görevine başladı.

Çandır’a yeni kaymakam

ÇANDIR ilçesinde vekaleten görev yapan Çayıralan Kaymakamı Fatih Eroğlu’nun görev süresinin dolup, ilçeden ayrılmasının ardından ataması yapılan kaymakam Muhammet Çiftçi görevine başladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
93 Okunma
Çandır’a yeni kaymakam

İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs 2018 tarihli olurlarıyla ataması yapılan Kaymakam Muhammet Çiftçi, Çandır Hükümet Konağı önünde İlçe Jandarma Komutanı Kamil Çaylı, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Ali Sorgun, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve muhtarlar tarafından karşılandı. Görevine başlayan Kaymakam Muhammet Çiftçi, kurum müdürleriyle toplantı yaptı,  ilçe hakkında genel bilgiler edindi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Çekerek’e asfalt tesisi
Çekerek’e asfalt tesisi
Saraykent’e yeni araç
Saraykent’e yeni araç
ŞEHiT YAKINLARI UNUTULMADI
ŞEHiT YAKINLARI UNUTULMADI
Projelere devam
Projelere devam
Sarıkaya üşümeyecek
Sarıkaya üşümeyecek
Sınav öncesi moral
Sınav öncesi moral

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim