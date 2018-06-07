Çandır’a yeni kaymakam

İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs 2018 tarihli olurlarıyla ataması yapılan Kaymakam Muhammet Çiftçi, Çandır Hükümet Konağı önünde İlçe Jandarma Komutanı Kamil Çaylı, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Ali Sorgun, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve muhtarlar tarafından karşılandı. Görevine başlayan Kaymakam Muhammet Çiftçi, kurum müdürleriyle toplantı yaptı, ilçe hakkında genel bilgiler edindi.