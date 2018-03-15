Çandır’a İHL binası

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, yapımı devam eden 16 derslik Çandır Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaat alanını ziyaret etti.
Yüklenici firma sahibi Levent Vural, inşaatla ilgili bilgiler verdi.
Vural, inşaatın zamanında bitirileceğini, çalışmaların rutin bir şekilde devam ettiğini bildirdi.
15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, yapımı devam eden 16 derslik Çandır Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaat alanını ziyaret etti.
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