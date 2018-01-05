Çandır’a Güneş Enerji Sistemi

Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, belediye olarak ilçelerine güneş enerji sistemini kurmak için 2 yıl boyunca çalıştıklarını hatırlatarak bu projeyle belediyenin her ay 64 bin lira yıllık ise 203 bin dolar gelir sağlayacağını söyledi. Üretilen elektriği ÇEDAŞ'a satmak için protokolün imzalandığını da hatırlatan Başkan Örgün,"Bu projenin hayata geçmesinde emeğini bizden esirgemeyen önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız'a, Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu münasebetle bu tesisin belediyemize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.