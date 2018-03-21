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Çandır bayraklarla yürüdü

ÇANDIR ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü‘nün 103. yıldönümü nedeniyle Türk Bayrakları ile yürüyüş yapıldı.

Çandır bayraklarla yürüdü

ÇANDIR ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü‘nün 103. yıldönümü nedeniyle Türk Bayrakları ile yürüyüş yapıldı.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Çandır bayraklarla yürüdü

Kurum amirlerinden oluşan heyet, Şehit Halim Altay’ın ailesini ziyaret etti. Kaymakam Fatih Eroğlu ile birlikte kurum amirleri, memurlar, öğretmenler, öğrenciler ve halktan oluşan topluluk Hükümet Konağı önünden başlayıp Merkez Şahruhbey Camii önüne kadar ’Şehitlere Saygı’ yürüyüşü gerçekleştirdi. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından öğrencilerce günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. 

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