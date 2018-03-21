Çandır bayraklarla yürüdü

Kurum amirlerinden oluşan heyet, Şehit Halim Altay’ın ailesini ziyaret etti. Kaymakam Fatih Eroğlu ile birlikte kurum amirleri, memurlar, öğretmenler, öğrenciler ve halktan oluşan topluluk Hükümet Konağı önünden başlayıp Merkez Şahruhbey Camii önüne kadar ’Şehitlere Saygı’ yürüyüşü gerçekleştirdi. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından öğrencilerce günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu.