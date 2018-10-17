Çanakkale’yi gezdiler

Geziye 50 öğrenci ve 5 milli eğitim personeli katıldı. Öğrencilere kalıcı bir tarih şuuru ve bilinci bırakmayı amaç edindiklerini belirten Şube Müdürü Gürsoy, ‘’Çanakkale denilince akla tarihimizin en şanlı zaferi, Mehmetçiğimizin vatan uğruna dökülen kanları gelmektedir. Çanakkale’de kazanılan bu zafer olmasaydı belki de bugün biz olmayacaktık. Çanakkale savaşı güçlü ve kalabalık bir ordunun karşısında elde edilmiş, dünya tarihinde eşine rastlanır bir zaferdir. Ordularımızın karşısında dünyanın her yerinden getirilmiş düşman askerleri, Sınırlı silahlarımız karşısında düşmanın teknoloji ile donatılmış güçlü silahları vardır. Bu zafer Türk askerinin manevi kudreti, azim ve kararlılığı sayesinde kazanılmıştır. Bununla birlikte Çanakkale zaferinde Mustafa Kemal Atatürk’ün herkesi kendine hayran bırakan üstün komuta gücü de unutulmamalıdır’’ dedi.

Gezi, çok duygusal anlarla birlikte öğrencilerin Çanakkale´deki tarihi figür ve unsurlara yoğun bir şekilde ilgisi ile tamamlandı.

