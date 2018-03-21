Çanakkale geçilmez

Çanakkale Zaferi Haftası nedeniyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Çanakkale Zaferi’nin büyük Türk Milletinin dirilişinin destanlaştırdığı bir büyük günün aynı zamanda da ismi olduğuna dikkat çekildi. ‘Bu kutlu zaferin yıl dönümünde zaferin verdiği gururla kahramanlık destanını tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz’ denildi.