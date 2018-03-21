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Çanakkale geçilmez

SARAYKENT ilçesinde, Çanakkale Zaferimizin 103.yıl dönümü sebebi ile İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program, çok renkli geçti, duygusal anlar yaşandı.

Çanakkale geçilmez

SARAYKENT ilçesinde, Çanakkale Zaferimizin 103.yıl dönümü sebebi ile İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program, çok renkli geçti, duygusal anlar yaşandı.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Çanakkale geçilmez

Çanakkale Zaferi Haftası nedeniyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Çanakkale Zaferi’nin büyük Türk Milletinin dirilişinin destanlaştırdığı bir büyük günün aynı zamanda da ismi olduğuna dikkat çekildi. ‘Bu kutlu zaferin yıl dönümünde zaferin verdiği gururla kahramanlık destanını tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz’ denildi. 

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