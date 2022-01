Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, “ Can dostlarımız için bir nebzede olsa can olabilir. Bu yüzden ilçemizin her yerine mama dağıtımı yaptık. Son 10 yılda görülmeyen kar yağışı görüldü. Bu bizleri sevindirirken can dostlarımızı da unutmadık. Belediye olarak bir nebzede olsa can olabilmek adına ilçemizin her noktasına mama koyduk. Vatandaşlarımızdan da ricamız evimizde yemediğimiz arta kalan yemeklerimizi kapılarımızın önüne koymamız. Soğuk günlerde can dostlarımızı unutmayalım” dedi.