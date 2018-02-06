Caminin eksiklikleri belirlendi

Kaymakam Evren Çakır, Kayalar köyünü ziyaret etti. Daire amirlerinin de katıldığı ziyarette Kaymakam Çakır, vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet etti.

Vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Kaymakam Çakır, sohbet esnasında dile getirilen caminin eksikliklerini yerinde gördü.

Camide incelemelerde bulunan Kaymakam Çakır, belirlenen eksikliklerin giderilmesi noktasında neler yapılabileceğinin görüşülerek, uygulamaya konulacağını ifade etti.