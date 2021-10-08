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Camiler Haftası kutlandı

Yozgat’ın Çekerek İlçesi’nde Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan, İlçe Müftüsü Fazıl Saraç ve din görevlileri ile bir araya geldi.

08 Ekim 2021 Cuma 00:13
Camiler Haftası kutlandı

İlçe Müftüsü ve din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayan Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, din görevlilerinin İslam’ın emir ve yasaklarını başta kendi nefislerinde yaşayan daha sonra da minberden mihraba, insanlara Allah’ın şaşmaz ve şaşırmaz yoluna çağıran fedakar insanlar olduklarını belirtti. Yaptıkları ve yapacakları projelerden de bahseden Eyyüp Çakır, ‘’Ömrünü din hizmetlerine adayan din görevlileri yaptıkları vaazlar, cami dersleri, fıkıh, tefsir, hadis sohbetleri, camilerde Kur’an öğretimi ve benzeri çalışmalarla vazifelerini fedakarca ifa etmektedirler’’ diyerek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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