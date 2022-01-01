Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Camide öğrencilerle buluştu

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde, Kaymakam Ali Açıkgöz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan sabah namazı etkinliğinde ilçedeki lise öğrencileri ile buluştu.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:17
Camide öğrencilerle buluştu

Saraykent Fatih Camiinde sabah namazı için bir araya gelen lise öğrencileri ile birlikte sabah namazı kılan Açıkgöz, namazın ardından öğrencilerle kahvaltı yaptı. Açıkgöz,  öğrencilerle sabah namazında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerden gelecek sabah namazı davetlerinin tümüne katılacağını ifade etti. Yarın ki sabah namazının da Fatih Camii’nde kılınacağını belirten Açıkgöz, ‘’İlçemizin gençlerini böylesine güzel bir programda, böylesine güzel bir vakitte, bir arada gördüğüm için duyduğum memnuniyeti kelimelerle ifade edemem. Bu kardeşlerimiz, imanlarıyla ve ahlaklarıyla çevrelerine örnek olacaklar. Ve göreceksiniz, Rabbi karşısında boyun büken bu kuşak, bizim iftihar kuşağımız olacak’’ diye konuştu. Açıkgöz, öğrencileri yetiştiren ailelere, ilçe adına teşekkür ederek ‘’Gençlerimizin her yönden iyi yetişmesi için büyük gayret sarf eden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Doğan’ı ve İlçe Müftümüz Yasin Baykal’ı, bu güzel etkinliğe öncülük ettikleri için tebrik ediyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
Camide öğrencilerle BuluştuYozgatIlerigazetesiOcakCumartesiHaberSaraykentKaymakamAliAçıkgözİlçeMilliEğitimMüdürüAhmetdoğanİlçeMüftüsüYasinBaykalLiseöğrencilerSabahNamazıBuluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DOĞALGAZA KAVUŞTULAR
DOĞALGAZA KAVUŞTULAR
Köy halkı ile buluştu
Köy halkı ile buluştu
Günlü incelemelerde bulundu
Günlü incelemelerde bulundu
Ekipler, harekete geçti
Ekipler, harekete geçti
FIRINLAR DENETLENDİ
FIRINLAR DENETLENDİ
Köy ziyaretleri sürüyor
Köy ziyaretleri sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim