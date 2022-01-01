Camide öğrencilerle buluştu

Saraykent Fatih Camiinde sabah namazı için bir araya gelen lise öğrencileri ile birlikte sabah namazı kılan Açıkgöz, namazın ardından öğrencilerle kahvaltı yaptı. Açıkgöz, öğrencilerle sabah namazında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerden gelecek sabah namazı davetlerinin tümüne katılacağını ifade etti. Yarın ki sabah namazının da Fatih Camii’nde kılınacağını belirten Açıkgöz, ‘’İlçemizin gençlerini böylesine güzel bir programda, böylesine güzel bir vakitte, bir arada gördüğüm için duyduğum memnuniyeti kelimelerle ifade edemem. Bu kardeşlerimiz, imanlarıyla ve ahlaklarıyla çevrelerine örnek olacaklar. Ve göreceksiniz, Rabbi karşısında boyun büken bu kuşak, bizim iftihar kuşağımız olacak’’ diye konuştu. Açıkgöz, öğrencileri yetiştiren ailelere, ilçe adına teşekkür ederek ‘’Gençlerimizin her yönden iyi yetişmesi için büyük gayret sarf eden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Doğan’ı ve İlçe Müftümüz Yasin Baykal’ı, bu güzel etkinliğe öncülük ettikleri için tebrik ediyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•