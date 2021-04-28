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Cami Projesi hazır

AKDAĞMADENİ Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan, uzun yıllardan beri vatandaşlara hizmet vermesine karşın, artık ihtiyaçları karşılamayan Kıble Cami yerine yeni bir cami yapımını planladı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:48
Cami Projesi hazır

Mahallenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, vatandaşların rahatlıkla ibadetlerini yerine getireceği yeni bir caminin yapımına ilişkin çalışmalarda sona gelindi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Yeşiltepe Mahallesi Muhtarlığının başlattığı girişime destek vererek, yapılacak yeni cami için gerekli tüm plan ve proje çalışmalarının belediye tarafından hazırlandığını söyledi. Yalçın, ‘’Cami projelerinde bulunması gereken unsurlar ve müştemilata uygun olarak toplamda 520 metrekare olarak tasarlanan cami projesi Abdesthane, Kur’an Kursu, Mahfil Katı olmak üzere 3 kattan oluşmaktadır. Cami inşaatı ve çevre düzenlemesiyle birlikte Yeşiltepe Mahallemizin bir ihtiyacı daha tamamlanacaktır. Yeşil Kubbesi ve farklı bir minare yapısıyla Peygamber Efendimizin makamı olan Kubbe-i Hadra’yı anımsatacak olan camimiz Yeşiltepe Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun’’ dedi.

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Cami Projesi Hazır
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