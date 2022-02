Çalmadık kapı kalmayacak

Belde de çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyleyen Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “ Beldemizde her hanemizi ziyaret edeceğiz. Belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Belediye olarak yapmış olduğumuz çat kapı hane ziyaretleri programız ile hanesi çalmadığımız kapı kalmayacak. Bu hafta hane ziyaretlerimize Feramuz Yorulmaz abimizin kapısını çalarak devam ettik. Gönüllerin ve Sevginin sözlerle değil, yürekte bittiği gerçeğini anladığımdan beri hiç kimseye ne kal ne git derim Çünkü biliyorum kime ne dersek diyelim o kişinin gönlü bildiğini okur. Eğer ki gitmek isterse destan yazsan dahi durduramazsın eğer ki ,kalmak isterse inanın bir fısıltına bile ihtiyaç duymaz. 0 halde her şeyi özgür bırakacaksın inanır mısınız size ait olan zaten size dönecektir” dedi.