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Çalışmalarını görücüye çıkardılar

ÇANDIR Şehit Halim Altay İlkokulu’nda öğrencilerin yıl boyunca öğrenirken hazırladıkları çalışmalar, açılan sergi ile görücüye çıkartıldı.

Çalışmalarını görücüye çıkardılar

ÇANDIR Şehit Halim Altay İlkokulu’nda öğrencilerin yıl boyunca öğrenirken hazırladıkları çalışmalar, açılan sergi ile görücüye çıkartıldı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Çalışmalarını görücüye çıkardılar

Etkinlikte, Kitap Okuma Projesinde dereceye giren 4. sınıf öğrencilerine ödülleri, İlçe Millî Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Şube Müdürü Fatih Günkan tarafından verildi. Okul Müdürlüğü tarafından konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kapal, etkinlikte emeği geçen sınıf öğretmenleri Akif Arslan ve Ayşe Arslan başta olmak üzere İdareci, Öğretmen, Öğrenci ve Velilere teşekkür etti. 

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