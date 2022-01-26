Çalışmaları yerinde incelediler

Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçe de kar kalınlığı yer yer 40 santim, yüksek yerlerde ise 1 metreye ulaştığını belirtti. Çakır,” Karla mücadele ekiplerimiz, kar küreme araçlarıyla mahalle ve köy yollarını açmaya çalışıyor. Bu zorlu kış şartlarında vatandaşlarımızın sosyal hayatı, normal hayatının idamesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Karla mücadele eden ekiplerimizi ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledik” dedi.

YABAN HAYVANLARINI UNUTMADILAR

Çalışmaları yerinde inceledikten sonra yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını ifade eden Çakır,” Doğada yaşayan hayvanlarımız bu zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanmakta olup Kaymakamımız Hayrettin Buğra Güzel, Ak Parti ilçe başkanımız Mehmet Akkan ve kurum amirlerimizle birlikte ekmek ve yem gibi yiyecekleri yaban hayatına destek için doğaya bıraktık. İnşallah ekiplerimizle birlikte kış mevsimi boyunca belirli aralıklara doğaya yiyecek bırakmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.