Çalışmaları inceledi

Hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle yol yapım çalışmaları kaldığı yerden başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Altyapı çalışmalarının tamamlanıp asfalt serimi yapılan Mevlana Caddesi'nde inceleme yapan Ekinci,” Malum bu sen 20 yılın en çok zor kışı yaşandı. Belediyemiz olarak vatandaşımızın bu kış şartlarında zorluk yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Bunu üzerine hava şartlarının elverişli olması ile birlikte yarım kalan işlerimizi devam ettirmeye başladık. Mevlana Caddesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışma arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. Caddemizde çalışmalarda sona doğru yaklaştık. Alt yapı çalışmalarının ardında asfalt serimi yaptık. Son olarak caddemizde kaldırım çalışmamızı yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı da kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Ekinci, “İlçe genelimizde yol çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve rahatlığı için belediyemiz çalışmalarını hiçbir şekilde ara vermedi. Ekiplerimize bu çalışmaları için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın modern ve güvenli yollarla sevdiklerine ulaşması için mesai harcamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.