Çalışmaları anlattı

Ovakent Belediye Başkanı Büyük, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’i meclisteki odasında ziyaret etti. Başkan Büyük, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. Milletvekili Başer, ‘’Ovakent Belediye Başkanımız çalışıyor. Ovakent hizmetlerimizle kimlik değiştiriyor. Ovakentimize, GES Santrali, Bölge Yatılı Kur'an Kursu, Aşahasinli Yol çalışması, Cadde Düzenlemesi, Belediye Garajı, Kilitli Parke çalışması, Ağaçlandırma çalışması, 4 Adet Park, Selektör Tesisini kazandıran, Belediye Başkanımız Yusuf Büyük kardeşim çalışmaları hakkında sunum yaptı. Her geçen gün Ovakentimizi çalışmalarıyla geliştiren, büyüten Başkanımı tebrik ediyor, gayretli çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.