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Çalışmalara devam

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kurulum çalışmaları devam eden Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmalarına hız verildi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:17
Çalışmalara devam

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanın hızla devam eden doğalgaz altyapı çalışmalarının yanı sıra, zemin araştırma raporu için araziden numune alım çalışması yapıldığını bildirdi. Yetkililerden bilgi alarak, çalışmaları inceleyen Coşar, bir milyon 26 bin 632,76 metrekarelik alanı kapsayan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili altyapı çalışmalarının ardından yatırıma yönelik çalışmaların başlayacağını bildirdi.

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