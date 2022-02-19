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Çalışmalara devam

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesinde, belediye tarafından başlatılan dere yataklarında temizleme çalışmaları devam ediyor.

19 Şubat 2022 Cumartesi 00:50
Çalışmalara devam

İstanbulluoğlu Mahallesinde belediye tarafından başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Kar kış demeden ilçe sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "İlçe merkezinden geçen dere yataklarını temizleyip ıslah çalışmalarını tamamlamaya devam ediyoruz. İstanbulluoğlu Mahallesi’nde bulunan, insan sağlığını tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan dere yatağında ekiplerimiz 2 metre çapında beton menfez boruları dere yatağına yerleştirerek yaklaşık 60 metrelik köprü yapımını tamamladı. Çalışma sonunda çevre sağlığı ve görüntü kirliliği adına önemli bir çalışma yapılırken aynı zamanda da sürekli kayan yolun stabilizasyonu, yol bağlantısı olmayan arsaların yollarının açılması da tamamlanmış olacaktır. Ayrıca dere etrafında kanalizasyon ve altyapı hattı çalışması yapılarak dere yatağı kirlilikten arındırılmıştır. İnsan hayatı ve çevre sağlığına olumlu yönde etki edecek çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

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