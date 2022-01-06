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Çalışmalara devam

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, çalışmalara aralıksız devam ediyor.

06 Ocak 2022 Perşembe 00:44
Çalışmalara devam

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekinci, hava şartlarının elverişli olması sebebiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi. Yeni projeler için altyapı çalışmalarına başlandığını belirten Ekinci, “ İnşallah bahara kadar mevcut çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Mevcut çalışmalarımızın bitmesi ile bahar döneminde yeni projeler ile çalışmalarımız devam edecek. Belediyemizdeki tüm birimler ile çalışmalarımızı biran önce bitirip Sorgunumuza değer katmaya devam edeceğiz. Bizim önceliğimiz Sorguna değer katıp daha da güzel bir Sorgun yapmak bunun için belediyemizin tüm birimleri ile çalışmaya devam” dedi. 

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Çalışmalara Devam
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