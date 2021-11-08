Çalışmalara devam

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Karaşar Mahallesi Atatürk Bulvarı Adliye mevkiinde yapımına başlanan yol çalışmasını yerinde inceledi. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını ifade eden Başkan Yılmaz, daha modern ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkilerinden bilgi alan başkan Yılmaz, ‘’Yapımına başlamış olduğumuz üç mahallemizden biri olan Karaşar Mahallemizin ana artel yollarından biri olan Kurtuluş caddesindeki yolumuzda çalışmalar ekiplerimiz tarafından başlamış bulunmaktadır. Karaşar Mahallesinden önce Hüyük Mahallesindeki yollarımız projemiz dahilinde olan cadde ve sokakların yol çalışması tamamlanmıştır. İnşallah diğer mahallelerimizde bulunan cadde ve sokakları en kısa zamanda tamamlayacağız. 2019 yılında gerçekleşen seçim öncesinde hep insan odaklı çalışmalar yürüteceğiz sözünü vermiştik. Vermiş olduğumuz bu sözün arkasında durarak çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz’’ dedi. (Ferhat Kayhan / Yerköy)