Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çalışmalara devam

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:00
Çalışmalara devam

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Karaşar Mahallesi Atatürk Bulvarı Adliye mevkiinde yapımına başlanan yol çalışmasını yerinde inceledi. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını ifade eden Başkan Yılmaz, daha modern ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkilerinden bilgi alan başkan Yılmaz, ‘’Yapımına başlamış olduğumuz üç mahallemizden biri olan Karaşar Mahallemizin ana artel yollarından biri olan Kurtuluş caddesindeki yolumuzda çalışmalar ekiplerimiz tarafından başlamış bulunmaktadır. Karaşar Mahallesinden önce Hüyük Mahallesindeki yollarımız projemiz dahilinde olan cadde ve sokakların yol çalışması tamamlanmıştır. İnşallah diğer mahallelerimizde bulunan cadde ve sokakları en kısa zamanda tamamlayacağız. 2019 yılında gerçekleşen seçim öncesinde hep insan odaklı çalışmalar yürüteceğiz sözünü vermiştik. Vermiş olduğumuz bu sözün arkasında durarak çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz’’ dedi. (Ferhat Kayhan / Yerköy)

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalara DevamYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberYerköyYolAltyapıüstyapıçalışmalarDevamFerhatYılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fidanlar toprakla buluşacak
Fidanlar toprakla buluşacak
Şehitler adına su kuyusu
Şehitler adına su kuyusu
Engelliye yakın ilgi
Engelliye yakın ilgi
Destekleme kursu
Destekleme kursu
Çalışmalar değerlendirildi
Çalışmalar değerlendirildi
Çocuklarla oynadı
Çocuklarla oynadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim