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Çalışmalara ara verilmiyor

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

26 Ocak 2022 Çarşamba 00:59
Çalışmalara ara verilmiyor

Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin’in talimatıyla Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde, grup yollarında; kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Samet Serin’e Özel İdare Müdürü Adnan Arslan eşlik etti. İlçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalara devam edildiğini belirten Serin, “Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sarıkaya İlçemize bağlı bütün köy yollarımızı açtık. Sürücülerden ricamız ise yaşana bilecek kazaklara karşı daha tedbirli olmalıdır” dedi. İncelemelerin ardından köy halkı ile sohbet eden Serin, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. 

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