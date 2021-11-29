Çalışmalar tamamlandı

Akdağmadeni Belediyesi tarafından Sakarya Caddesi’ne kanalizasyon hattı çekildi. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Kanalizasyon hattı ile hem buradan geçerek Hanlar Sokak’ta dereye akan kanalizasyon sorununu çözdük hem de alternatif yeni hat ile İstiklal Caddesi’nin yükünü azalttık’’ dedi. Asbestli, kanserojen, içleri mille dolmuş ana su hattını ve paslanmış, kullanım ömrünü tamamlamış, sık sık arızalanan demir içme suyu borularını sağlıklı ve uzun ömürlü borularla tamamen yenilediklerini belirten Yalçın bu zamana kadar Sakarya Caddesinde olmayan yağmur suyu drenaj hattını da yaptıklarını söyledi. Sadece yol ve çevre düzenlemesi yapmadıklarını, görünmediği için çabuk unutulan ama ilçe ve gelecek için hayati önem taşıyan alt yapı çalışmalarını ilmek ilmek işleyerek tamamladıklarını ifade eden Yalçın, ‘’Sakarya Caddesi’ni 100 yıl taşıyacak sistemi vatandaşımızın şahitliğinde tamamladık. Sahada karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen yılmadan ilçemize hizmet etmek için çalışıyoruz. Çalışma süremiz uzadı ama çok şükür zoru başarmanın huzurunu tattık, içimiz rahat, vicdanınız mutmain, çünkü hem alt yapı olarak, hem bina kotları olarak, hem de saha olarak ilçemizin çalışması en zor caddesinde elimizi taşın altına koyduk. Büyük kısmında asfalt serimini tamamladığımız caddemizin geri kalan kısmını da en kısa sürede tamamlayıp Sakarya Caddemizi karanlıktan aydınlığa, ıssız sokak görünümünden gözde caddeye dönüştüreceğiz’’ diye konuştu. Yalçın, aşkla çalışana yokuşlar düz, geceler gündüz olur düşüncesiyle yağmur çamur demeden, gece gündüz dinlenmeden tüm imkanları seferber ederek ilçenin sağlığı ve geleceği için yatırım yaparak, çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. •Sümeyye İlhan•