Çalışmalar tamamlandı

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Atıl durumda olan Eğriöz Deresinin ıslah çalışmasını tamamladık. Çevre düzenlemesini yaptık. Çocuk oyun grupları ile spor aletlerini yerleştirdik. Yürüyüş yolu ve modern ışıklandırması ile Sorgun'umuza ihtiyacı olan yeni bir yaşam alanı kazandırdık’’ dedi. Başkan Ekinci, Eğriöz Deresi'nin Hastane Caddesi'nden başlayıp, kaplıcalar bölgesine kadar olan bölümünde dere zemininin betonla kaplandığını aktardı. Ekinci, ‘’İlçemizin iki önemli deresi bulunmaktadır. Bunlardan biri Delibaş, diğeri Eğriöz. Her iki deremizden de şiddetli yağmur yağması durumunda sel felaketi yaşanmaktadır. Bunların önüne geçebilmek amacıyla derelerimizi ıslah ettik. Belediye olarak ilçemizi modern bir ilçe yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz’’ diye konuştu. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bölgede, peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, dere kenarında piknik-semaver keyfi yapılabilecek düzenlemelerin yapıldığını aktardı. Ekinci, ‘’Seyir terasları, kaplıcalar mevkiini merkeze bağlayacak bisiklet yolu ve çocuklar için paten pisti yaptık. Beklediğimize değecek bu projeyi Sorgun'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ ifadelerini kullandı. •Yasin Nazım Kayhan/Sorgun•

