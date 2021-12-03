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ÇALIŞMALAR TAMAM

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kurulum çalışmaları devam eden Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi altyapı projeleri kapsamında toplam 9 kilometre uzunluğundaki doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Bölgemizde kurulacak olan üretim tesisleri için kullanıma hazır hale gelmiştir. Doğalgaz hattımızın ilçemize, bölgemize ve yatırımcılarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ dedi.

03 Aralık 2021 Cuma 00:28
ÇALIŞMALAR TAMAM

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kurulması planlanan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’ndeki altyapı çalışmaları devam ederken, doğalgaz çalışmaları tamamlandı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçenin Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi ile çok daha güçlü bir büyümeyi yakalayacağını söyledi. Coşar, ‘’İlçe halkının istihdamıyla yeni bir ekmek kapısı açılacak. Organize Sanayi Bölgesi'ni kurmanın heyecanını yaşıyoruz. Yapılacak olan çalışmalarla ilçe ekonomisine ciddi yatırım projeleri var. Boğazlıyan'ın bereketli toprakları ve çok büyük bir potansiyeli var. Tarımdan sanayiye yetişecek olan ürünler işlenerek ekonomimize de büyük katkı sağlayacaktır’’ dedi. Türkiye’de rekor sayılacak sürede gerçekleşen ve 1 milyon 26 bin 632,76 metrekarelik alan üzerinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nde doğalgaz çalışmaları da tamamlandı. Başkan Coşar, ‘’Organize Sanayi Bölgesi alanında doğalgaz altyapı çalışmaları da tamamlandı. Boğazlıyan’ın potansiyeline büyük katkı sağlayacak olan Organize Sanayi Bölgesi ilçe ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Faaliyete geçmesi ile birlikte Boğazlıyan’a yeni bir ekonomik faaliyet, iş alanı ortaya çıkacak. Bu yatırımlar vatandaşımıza, gençlerimize yeni iş kapıları açacak’’ ifadelerini kullandı.

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