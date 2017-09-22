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-Çalışmalar hızlandı

Sarıkaya ilçesinde, doğalgaz kullanımının başlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalara hız verildi.

-Çalışmalar hızlandı

Sarıkaya ilçesinde, doğalgaz kullanımının başlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalara hız verildi.

22 Eylül 2017 Cuma 07:00
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-Çalışmalar hızlandı

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, uzun bir çalışmanın ardından doğalgaz kullanımının başlayacağını belirterek, ilk olarak ilçe merkezindeki abonelere hat bağlama çalışmaları yapıldığını söyledi. BOTAŞ tarafından ana hat çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Açıkel, “Vatandaşlarımız uzun zamandır bu hizmeti bekliyordu. Elimizden geleni çalışmaları yaparak, planlamalar doğrultusunda abone olan bütün vatandaşlarımıza doğalgaz hizmetini vereceğiz. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanabilmesi için yüklenici firma gayret gösteriyor. Çalışmalar nedeniyle yollarda yaşanılan sorunları, çalışma sonrasında kısa sürede tamamlayarak, halkımızın fazla sıkıntı çekmemesi için çalışıyoruz’’ dedi.

Son Güncelleme: 21.09.2017 16:43
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