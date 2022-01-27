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Çalışmalar devam ediyor

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle hayatın olumsuz yönde etkilenmemesi için belediye ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor.

27 Ocak 2022 Perşembe 00:54
Çalışmalar devam ediyor

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Gece gündüz belediye ekiplerinin çalıştığını belirten Başkan Yılmaz, şu ifadelerde bulundu: “Yerköy ilçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahallelerde, cadde ve sokaklarda bulunan yolların kapanmaması için ekiplerimiz çalışmalarını gece gündüz devam etmektedir. Çalışmaların yanı sıra ekiplerimiz mahallelerde, cadde ve sokaklarda yol tuzlama çalışması yapmaktadır. Etkili olan kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz tarafından çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir.” 

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