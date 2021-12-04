Çalışmalar devam ediyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 550 bin metrekarelik alan üzerine kurulu tabiat parkında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, belediye Meclis Üyeleri ile birlikte tabiat parkında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ekinci, ekiplerin bir yandan zemin düzeltme çalışmalarını devam ettirirken bir yandan da fidan dikimi gerçekleştirdiklerini aktardı. Ekinci, ‘’Arazi üzerine yeni yollar açarak ulaşımı kolaylaştırıyoruz ama bunu doğallığını bozmadan gerçekleştiriyoruz. Şuana kadar 200 bin metrekare alanda zemin düzeltme çalışması yaparak 7 bine yakın fidan dikimi gerçekleştirdik. Sonrasında projenin en keyifli yerine geçeceğiz kuş gözlem kulesi, kamp alanları, at eğitim ve binicilik alanı, kafe ve restoranlar, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, spor sahaları, atv ve go-kart pistinin kurulumu. Projemizin tamamlanarak hayata geçmesini heyecanla bekliyoruz’’ diye konuştu.