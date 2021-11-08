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Çalışmalar değerlendirildi

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, Yükseköğrenim Kurumları Sınavları (YKS) çalışmaları değerlendirildi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:06
Çalışmalar değerlendirildi

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığındaki toplantıda, Kadışehri Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan YKS çalışmaları değerlendirildi. Okul Müdürleri ve branş öğretmenlerinin katılımıyla  gerçekleştirilen değerlendirmenin akabinde öğrencilere yönelik verimli ders çalışma yöntemleri, öğrencileri motive edici etkinlikler, velileri de kapsayan rehberlik çalışmalarının neler olacağına dair kararlar alındı.

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