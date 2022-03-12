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Çalışmalar başladı

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, dün gece başlayan tipi ve kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

12 Mart 2022 Cumartesi 00:36
Çalışmalar başladı

Yoğun kar yağışının ardından Kaymakamlık İlçe Özele İdare karla mücadele ekipleri sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Vatandaşların zorunlu olmadıkça şahsi araçlarıyla zincirsiz olarak dışarı çıkmamaları gerektiğini ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, “Karla mücadele ekiplerimiz, dün gece hazırlıklarını tamamlamıştı. Ve sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde çalışmaya başladılar. Şu an itibariyle yoğun tipi ve yağışa rağmen tüm yollarımız açık. Bütün köylerimizden ve mahallelerimizden ilçe merkezimize ulaşım sorunsuz sağlanıyor. Fedakarca çalışan iş arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kış lastiği ve zincir kullanmayan bazı vatandaşlarımızın, tipinin de etkisiyle sıkıntı yaşadıklarına şahit olduk. Bu vesileyle bir kez daha kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ticari araçlar için kış lastiğinin zorunlu olduğunu hatırlatıyorum. Emniyet ve Jandarma teşkilatımız, bu süreçte özellikle ticari araçlarda kış lastiği kontrollerini sıkı bir şekilde yapıyorlar. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için tüm tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz” dedi. 

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