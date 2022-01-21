Çalışanlara başarı belgesi

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet bölgemizde yer alan Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinde çocuk, kadın, yaşlı ve engelli gibi dezavantajlı grupların refahı ve mutluluğu için, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, gerek pandemi sürecinde gerekse olağan süreçte 7/24 çalışma sergileyen Sosyal Hizmet personeline Kaymakam Recep Aydın başarı belgesi verdi. Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları kendilerine verilen Başarı Belgesinden dolayı Kaymakam Aydın’a teşekkür ederken, özverili bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini söylediler.