Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103700
ALTIN
259.958
DOLAR
5.6635
STERLİN
7.0860
EURO
6.3123

Çalışana yüzde 18 zam

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi’nde belediye çalışanlarının ücretlerine sosyal haklar ile birlikte birinci yıl için yüzde 18, ikinci yıl için ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Çalışana yüzde 18 zam

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi’nde belediye çalışanlarının ücretlerine sosyal haklar ile birlikte birinci yıl için yüzde 18, ikinci yıl için ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
103 Okunma
Çalışana yüzde 18 zam

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Uzunlu Belediyesi arasında devam eden toplu iş görüşmeleri, varılan mutabakat ile noktalandı. Görüşmelerin ardından hazırlanan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Hizmet İş Başkanı Ferman Zararsız, iki yıl süreli sözleşe ile çalışanların ücretlerine sosyal haklarla birlikte birinci yıl yüzde 18, ikinci yıl ise yüzde 20 oranında zam yapıldığını söyledi. Zararsız, ‘’Sosyal yardımlar her ay maaşla birlikte ödenmek üzere Ramazan bayramında 300 lira net, Kurban bayramında 700 lira net, bayram harçlığı ödenecek. Öğrenim yardımı, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 300 lira net, Yüksekokul ve Üniversite Öğrencelerine 500 lira net öğrenim yardımı yapılacak. İşçilere her yıl 112 yevmiye tutarında ikramiye ödenecek’’ dedi.
Zararsız, yetkili oldukları belediyelerde imzaladıkları toplu iş sözleşmeler içerisinde bir ilke de Uzunlu Belediyesi’nde attıklarını kaydetti. Zararsız, toplu iş sözleşmesine, çarşıya çıkan işçilere ayda 6 saat çarşı izni, işçilere ödenen doğum yardımının yanı sıra tüm doğum masraflarının işveren tarafında karşılanma maddelerinin eklendiğin kaydetti. Zararsız, ‘’Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı’na şahsım ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür eder, bu maddelerin diğer imzalayacağımız toplu iş sözleşmelerine örnek teşkil edeceğini temenni ederiz’’ diye konuştu. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı da, çalışan işçilerin başlarının tacı olduğuna vurgu yaparak, ‘’Onlar bizim çalışanımız değil kardeşimiz, ailemizdir. Bende bu ailenin bir ferdi olarak, belediyemizin imkanları doğrultusunda en iyi ücret zammını vermeye çalıştım. Onlardan isteğim bizden hizmet bekleyen halkımıza bizleri mahcup etmemeleri. Gerektiğinde kar kış demeden, gece gündüz, cumartesi pazar, bayram demeden çalışmamız gerekiyorsa çalışmalarıdır’’ ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir kalem, bir ağaç kampanyası
Bir kalem, bir ağaç kampanyası
Bilgilendirme yapıldı
Bilgilendirme yapıldı
Şefaatli’de denetim
Şefaatli’de denetim
Akdağmadeni tanıtıldı
Akdağmadeni tanıtıldı
Gaziler ziyaret edildi
Gaziler ziyaret edildi
TEŞViK VERiLMELi!
TEŞViK VERiLMELi!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim