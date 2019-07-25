Çalışana yüzde 18 zam

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Uzunlu Belediyesi arasında devam eden toplu iş görüşmeleri, varılan mutabakat ile noktalandı. Görüşmelerin ardından hazırlanan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Hizmet İş Başkanı Ferman Zararsız, iki yıl süreli sözleşe ile çalışanların ücretlerine sosyal haklarla birlikte birinci yıl yüzde 18, ikinci yıl ise yüzde 20 oranında zam yapıldığını söyledi. Zararsız, ‘’Sosyal yardımlar her ay maaşla birlikte ödenmek üzere Ramazan bayramında 300 lira net, Kurban bayramında 700 lira net, bayram harçlığı ödenecek. Öğrenim yardımı, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 300 lira net, Yüksekokul ve Üniversite Öğrencelerine 500 lira net öğrenim yardımı yapılacak. İşçilere her yıl 112 yevmiye tutarında ikramiye ödenecek’’ dedi.

Zararsız, yetkili oldukları belediyelerde imzaladıkları toplu iş sözleşmeler içerisinde bir ilke de Uzunlu Belediyesi’nde attıklarını kaydetti. Zararsız, toplu iş sözleşmesine, çarşıya çıkan işçilere ayda 6 saat çarşı izni, işçilere ödenen doğum yardımının yanı sıra tüm doğum masraflarının işveren tarafında karşılanma maddelerinin eklendiğin kaydetti. Zararsız, ‘’Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı’na şahsım ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür eder, bu maddelerin diğer imzalayacağımız toplu iş sözleşmelerine örnek teşkil edeceğini temenni ederiz’’ diye konuştu. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı da, çalışan işçilerin başlarının tacı olduğuna vurgu yaparak, ‘’Onlar bizim çalışanımız değil kardeşimiz, ailemizdir. Bende bu ailenin bir ferdi olarak, belediyemizin imkanları doğrultusunda en iyi ücret zammını vermeye çalıştım. Onlardan isteğim bizden hizmet bekleyen halkımıza bizleri mahcup etmemeleri. Gerektiğinde kar kış demeden, gece gündüz, cumartesi pazar, bayram demeden çalışmamız gerekiyorsa çalışmalarıdır’’ ifadelerini kullandı.