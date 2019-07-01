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Çalışana yeni kıyafet

SORGUN Belediyesi temizlik işçilerine yaz ayları nedeniyle daha rahat çalışabilmeleri için yazlık kıyafet alındı.

Çalışana yeni kıyafet

SORGUN Belediyesi temizlik işçilerine yaz ayları nedeniyle daha rahat çalışabilmeleri için yazlık kıyafet alındı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Çalışana yeni kıyafet

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, hizmet noktasında temizliğe büyük önem verdiklerini söyledi. Ekinci, yaz aylarının gelmesi ile işçilerin daha rahat çalışmaları, vatandaşlara daha iyi hizmet etmeleri için yazlık kıyafetler aldıklarını söyledi. Ekinci, ‘’Tüm malzemelerimiz iş güvenliği kanununa uygun olarak temin edilmiştir. Sorgun Belediyesini temsil ettikleri için bize yakışır kıyafetler ile işlerini bize yakışır şekilde yapmalarını istiyoruz. İş disiplininden hiçbir zaman ayrılmadan tertemiz bir Sorgun için hepimiz taşın altına elimizi koyacağız. Hepinize hayırlı olsun” dedi.

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