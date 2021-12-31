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Caddeye yeni kimlik

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Belediye tarafından cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları devam ediyor.

31 Aralık 2021 Cuma 00:00
Caddeye yeni kimlik

Alt yapı ve üst yapısıyla düzenli, ferah, şehircilik anlamında sorunları çözülmüş bir Akdağmadeni oluşturma hedefleri doğrultusunda bir çalışmasını daha tamamlayan Akdağmadeni Belediyesi Sakarya Caddesi’ni yeni kimliğine kavuşturarak vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İstiklal Caddesinden sonra yıllardır geri planda kalmış, ilçenin kalbi niteliğinde olan Sakarya Caddesi’ni de yeni kimliğine kavuşturarak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Yalçın, Sakarya Caddesinin ilçenin en eski caddesi olmasına rağmen gözden ırak kaldığını, yıpranmış yolu, yetersiz aydınlatması ve çevre düzenlemesiyle ilçeye yakışmayan bir durum olduğunu belirtti. Sakarya Caddesi’ne yakışır bir planlama yaparak öncelikle alt yapıda reform niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Yalçın, ‘’Yoğun geçen alt yapı çalışmaları sonucunda kaldırım, yol ve çevre düzenlemelerimizi bugün itibariyle tamamladık. Ülke olarak içerisinden geçtiğimiz bu zor günlerde Akdağmadeni Belediyesi olarak mazeret üretmeden vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. İlçemizin cazibe merkezi özelliğinin artması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Vatandaşlarımızın desteği, bizlerin gayretleriyle inşallah birçok güzel projeyi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sakarya Caddemiz yenilenen çehresiyle ilçemize hayırlı olsun’’ dedi.

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